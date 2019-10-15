SBL》實力都不好？ 首屆洋將選秀17人僅2人被選中

首屆洋將選秀17人僅塞森（右二）、巴克利（左二）分別被九太、台啤選中。（記者朱沛雄攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第17季SBL超級籃球聯賽首度舉辦洋將選秀會今日下午3點展開，而第一順位台銀放棄選秀，九太把握機會選擇測試狀況優異的塞森（Franklin Session），成為史上SBL首位洋將狀元，至於台啤選擇巴克利（Kentrell Barkley），共17名洋將僅2人有望在台灣生存。

17名洋將在13日陸續抵台，昨（14日）全部於台北中正運動中心進行測試，而SBL五支球團也都派員到場，今日早上17名洋將則分成2隊進行實際對抗賽，其中連3年榮膺德魯聯賽MVP的185公分後衛塞森表現最出色，他二分球出手11次、命中9球，攻下27分、7助攻、5籃板及4抄截。

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塞森被九太挑中，成為史上SBL首位洋將狀元。（記者朱沛雄攝）

台灣男籃外籍總教練帕克，這次負責操盤整個訓練，他昨推薦5位具備打SBL的球員，就包括塞森及杭特（Marlon Hunter）、馬丁（Malik Martin）、華盛頓（Curtis Washington）、洛夫頓（Zach Lofton）。

本屆選秀由台銀獲狀元籤，依序為九太、裕隆、璞園、台啤。台銀在9月花蓮觀護盃已鎖定杜克大學畢業的瓊斯（Matt Jones）及米歇爾（Charles Mitchell），因此直接放棄指名。

第二順位的九太雖情定伊朗世界盃國手加拉米普爾（Aaron Geramipoor）、光州世大運美國國手維克（Lagerald Vick），經過一番考量仍先選入塞森。九太總教練劉嘉發透露，加拉米普爾、維克目前不在台灣，加上想選進1名具備組織能力的控球洋將測試，因此就決定鎖定塞森。

九太之後的裕隆、璞園都棄權，台啤首輪第5順位鎖定巴克利，而九太、台啤次輪則相繼放棄，使首屆選秀會17名選手、僅2人中選。

台啤選擇巴克利。（記者朱沛雄攝）

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