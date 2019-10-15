羽球》曾用禁藥遭取消獎牌 中國雙打「顏值擔當」宣布退休

曾被視為中國羽壇「顏值擔當」的雙打美女于小含拋出退役震撼彈。（資料照，取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕曾被視為中國羽壇「顏值擔當」的雙打美女于小含，日前在個人社群媒體發文宣布退役消息，今年才25歲、正值當打之年的她，做出這樣的決定也震撼了整個羽壇。

1994年出生的于小含，2011年的亞青賽時，就攜手隊友拿下了團體賽的冠軍展露頭角，2012合拍現今中國混雙一姐黃雅瓊，雖然兩人在美國黃金大獎賽區居亞軍，不過接下來的加拿大大獎賽卻順利逆轉荷蘭組合封后，21歲又斬獲生涯首個超級賽冠軍，成為中國羽球重點培養的新秀。

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無奈好景不常，2015光州世大運于小含竟被驗出有使用禁藥，讓中國拿到的女雙、女團兩面銀牌都被取消，但世羽聯舉聽證會，裁定于小含是誤用藥物，只判于小含禁賽七個月做為處分，直到2016年2月才正式回歸球場。

于小含（右）宣布退役。（資料照，取自BWF官網）

2017年她重新攜手黃雅瓊，兩人世界排名也衝上第9，不過之後于小含始終找不到固定搭擋，也沒能再打出好成績，也讓她萌生退意。

于小含日前在微博宣布退役的消息，寫下「9月29號那天，我25周歲，我寫好了退役報告，沒有猶豫30號就交給了教練」。

她認為自己已經沒有之前那樣熱愛羽球，打球的初心也變了，所以才會決定離開曾熱愛的球場，她也強調退役絕對不是倉促決定，是想了許久才下定決心，遞交退役報告後她覺得終於解脫，決定把這當作是送給自己的生日禮物。

于小含在個人社群媒體宣布退役消息。（圖片截取自于小含微博）

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