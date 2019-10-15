台灣大賽Live》錯過開局攻勢不灰心 桃猿連3安先馳得點

第二局
2局上，桃猿重整旗鼓，林泓育一上來就敲出右外野落地安打，陳俊秀也補上三游間二壘安打，幫助球隊攻佔二、三壘，朱育賢再敲出適時安打，送回三壘上的隊友，拿下球隊破蛋分，桃猿1：0先馳得點。
第一局
1局下，桃猿先發王溢正面對兄弟打者，投得虎虎生風，先連續用飛球解決王威晨、王勝偉，再三振掉「恰恰」彭政閔，讓兄弟三上三下，兩隊維持0：0平手。
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1局上，面對兄弟先發萊福力，桃猿開路先鋒陳晨威一上來就敲出深遠安打跑上二壘，下棒林立犧牲觸擊失敗，不但讓二壘往三壘跑的陳晨威遭夾殺出局，想趁機搶攻得點圈的林立也慘遭封殺在二壘前，加上藍寅倫揮棒落空吞K，形成變相的三上三下，大好攻勢也遭化解。
賽前報導
台灣大賽第三戰，今6點30分將移師台中洲際球場續戰，13號在客場搶下首勝將戰局扳平的中信兄弟，今推出洋投萊福力應戰，而老將「恰恰」彭政閔今仍維持先發排在第三棒，盼能幫助兄弟在主場開胡桃猿則推出台灣大賽史上先發4場全勝的王溢正掛帥先發。
雙方先發打序
桃猿：
1 陳晨威 中外野
2 林 立 三壘
3 藍寅倫 右外野
4 林泓育 捕手
5 陳俊秀 一壘
6 朱育賢 左外野
7 郭嚴文 二壘
8 廖健富 DH
9 余德龍 游擊
先發：王溢正
兄弟：
1 王威晨 三壘
2 王勝偉 游擊
3 彭政閔 DH
4 詹子賢 左外野
5 林智勝 一壘
6 陳子豪 右外野
7 張志豪 中外野
8 黃鈞聲 捕手
9 岳東華 二壘
先發：萊福力