亞錦賽》陳柏毓越級打怪 明先發出戰斯里蘭卡

明天台灣隊亞錦賽最後一場預賽將由全隊年紀最小、還是高中生的陳柏毓先發。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕台灣隊明天在亞錦賽最後一場預賽出戰斯里蘭卡，將由全隊年紀最小、還是高中生的陳柏毓先發，教練團沒有設定投幾局，陳柏毓將全力表現。

陳柏毓在今年9月初的U18世界盃先發2場都拿下勝投，包括對韓國隊投6局被擊出4支安打失1分，冠軍戰對美國隊後援2局拿下救援成功，被擊出2支安打失1分非自責分，因為表現優異，成為繼高英傑、陳偉殷和曾仁和，第4位入選成棒國家隊的高中生。

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陳柏毓表示，因為1個多月沒有比賽，剛到台灣隊的時候狀況不太好，最近已經調整到比賽的狀態，明天就全力以赴，不會想太多。

還是高中生的陳柏毓是全隊年紀最小的球員。（記者林正堃攝）

陳柏毓表示，第一次打成棒國際賽，爸爸（前味全龍陳炳男）有特別交待要把握機會好好學習，包括觀察打者和投手的危機處理，這幾天向很多前輩請教過投球，特別是吳昇峰，因為兩人是室友，有很多時間可以向他討教。

前3位入選過成棒國家隊的高中球員，後來都加盟國外職棒，陳柏毓也以旅外為目標。陳柏毓表示，有向鄧愷威和林鋅杰請教國外打球的環境，他們都說比賽之餘很無聊，要自己想辦法調適。

陳仕朋與陳柏毓。（記者林正堃攝）

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