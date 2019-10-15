亞錦賽Live》張育成飛球遭接殺 台灣 0：0 日本

第二局
2局下，張育成右外野深遠飛球被接殺，2出局後第6棒陳偉志敲出台灣隊今天首支安打，不過廖俊凱敲外野飛球被接殺，台灣隊無功而返。
張育成敲飛球出局。（記者林正堃攝）
2局上，鄧愷威連飆火球，連續三振日本隊兩名打者，不過雖然飆到153公里，卻投成四壞球保送，又暴投送打者上二壘，所幸讓打者敲出一壘滾地球化解危機。
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第一局
林子偉首打席敲飛球出局。（記者林正堃攝）
日本隊先發投手堀誠。（記者林正堃攝）
1局下，日本隊先發投手堀誠控球精準，讓戴如量敲投手前滾地球刺殺，楊振裕被三振，林子偉敲出中外野飛球出局，形成三上三下。
1局上，鄧愷威只花3球就解決日本前兩棒，2人皆打出二壘滾地球被林子偉刺殺，不過被日本隊第三棒森下翔平敲出一壘安打，鄧愷威飆出151公里速球，讓日本隊第四棒敲投手前滾地球被刺殺。
鄧愷威首局飆出151公里。（記者林正堃攝）
台灣隊先發陣容
1.左外 戴如量
2.右外 楊振裕
3.二壘 林子偉
4.三壘 張育成
5.一壘 姜建銘
6.指定 陳偉志
7.游擊 廖俊凱
8.捕手 張進德
9.中外 陳敏賜
投手 鄧愷威
張育成。（記者林正堃攝）
林子偉。（記者林正堃攝）
林子偉。（記者林正堃攝）
張進德。（記者林正堃攝）