國民力拚橫掃、戴資穎丹麥公開賽登場 今日賽事預告與轉播

戴資穎首戰將碰上泰國好手金達蓬。（資料照，歐新社）

自由體育為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

丹麥羽球公開賽，世界球后戴資穎將在下午迎戰世界排名25的泰國好手金達蓬，雙方過去8度交手，小戴取得7勝1敗的絕對優勢。而台灣一哥周天成首輪將碰上世界排名20的中國選手陸光祖，兩人則是初次交手。

請繼續往下閱讀...

國聯冠軍賽持續進行，國民此役推出柯賓（Patrick Corbin）先發，紅雀則派出哈德森（Dakota Hudson）主投。昨敲出猛打賞還貢獻3分打點的老將肯德瑞克（Howie Kendrick）今天能否延續火燙手感幫助國民晉級世界大賽？而被逼到淘汰邊緣的紅雀隊還能夠繼續上演不死鳥傳奇嗎？

台灣大賽進入第四場較量，昨以4：8輸球的中信兄弟預計由楊志龍先發，力拚幫助球隊拿下主場開門紅，並扳平戰局。球迷們別忘了鎖定轉播，為你喜愛的球隊加油打氣！

亞洲棒球錦標賽方面，台灣隊將在晚間6點30分出戰斯里蘭卡，台灣隊預計派出全隊年紀最小、還是高中生的陳柏毓先發，陳柏毓今年在U18世界盃表現出色，此役的先發同樣令人期待。精采比賽，球迷們不要錯過囉！

MLB國聯冠軍賽

08:00 紅雀@國民 FOX體育、FOX體育3台、民視

中職總冠軍賽

18:35 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

亞洲棒球錦標賽

12:00 菲律賓@南韓 緯來體育、愛爾達體育1台

18:30 台灣@斯里蘭卡 緯來育樂、愛爾達體育1台

丹麥羽球公開賽

15:00 32強 愛爾達體育3台

國民先發投手柯賓。（資料照，USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法