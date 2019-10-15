排球》睽違7年重返球場 「小牛」鄧衍敏盼成球員最佳後盾

教練「小牛」鄧衍敏睽違7年後重返賽場，盼成為球員們的最佳後盾。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北鯨華女排今年將首度在企業排球聯賽中亮相，今晚她們先與「搖滾排球隊」進行表演賽，並發表剛錄製好的主題曲，且教練「小牛」鄧衍敏睽違7年後重返賽場，盼成為球員們的最佳後盾。

鯨華女排主要以北市大學女排為班底，另外網羅廖苡任、賴湘程等國手，而教練鄧衍敏重拾球員身分，並擔任隊長，成為今年企排一大亮點。相隔7年後重拾球員身分，她表示，心情相當開心，希望延續健康跟體能狀況，期待比賽時，能拿出好的表現。

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35歲的鄧衍敏曾是2002年釜山、2010年廣州亞運女排國手，也曾幫助台灣隊摘下世大運金牌，退役後執掌北市大女排兵符。一直保有選手夢的她，終於在今年實現，為了備戰全運會，她自今年5月正式接受私人教練的訓練，10月的全運會，她也將代表台北市出賽。

鄧衍敏提到，今年8月和10月分別到越南和泰國打一些高強度賽事，狀況還不錯，新球季將和自己北市大的學生並肩作戰，小牛說：「很享受和學生當隊友的感覺，也想在場上當她們的靠山，讓她們放手去打，遇到失分或挫折時，馬上調整戰術，和大家攜手做出應變。」她提到，透過訓練還有這次錄製主題曲的機會，和球員之間的關係越來越密切。

鯨華女排今和搖滾排球隊舉行友誼賽，賽前公布球隊主題曲及全新陣容。（記者粘藐云攝）

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