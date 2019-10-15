亞錦賽》體育和政治切割 棒協發聲明禁止「反送中」標語進場

台灣昨對香港，場邊有戴口罩的台灣球迷高舉「護台抗中，香港自由」、「光復香港，時代革命」，以行動聲援反送中。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕亞錦賽正在台中開打，昨台灣和香港之戰的場邊出現「護台抗中，香港自由」等聲援香港標語；棒協今發表聲明指出，這種行為已違反奧會模式，並會在球場出入口張貼禁止攜帶政治性標語告示。

場邊有戴口罩的台灣球迷高舉「護台抗中，香港自由」、「光復香港，時代革命」，聲援反送中，引來大會工作人員關切。（記者林正堃攝）

台灣昨晚以17：2提前5局扣倒香港，但場邊出現台灣球迷戴黑色口罩、拿著自製標語替香港加油，也讓香港隊在賽後向看台揮手致意、感謝聲援。

請繼續往下閱讀...

不過針對這種涉及政治的行為，棒協今發出聲明禁止，以下為聲明全文：

有關2019年第29屆亞洲棒球錦標賽昨（14）日香港與中華隊之戰，有部分球迷攜帶反送中相關布條與標語進場，已違反正式國際賽會所遵循的奧會模式，舉凡各單項正式國際賽事都必須遵守奧會規定，禁止因政治、性別、膚色以及文化干擾比賽進行，本會也在球場出入口張貼禁止攜帶政治性標語告示，如有發現也將立即進行勸導，敬請各位球迷入場觀賽配合相關作業與規範，以免影響賽事進行或未來台灣在爭取正式國際賽事舉辦或參賽權，甚至減弱到台灣在國際上的曝光以及體育活動的發展。

球賽結束後，香港球員看見聲援香港反送中的民眾，球員也脫帽鞠躬致意。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法