足球》澳洲狂進7球三連勝 台灣陳毅維「錘」破澳「完封」夢

台灣隊陳毅維（中）上半場頭錘，澳洲隊守門員（右）防守不及，台灣隊進球。（記者黃志源攝）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕台灣今於世界盃足球亞洲區資格賽，在主場碰上超強對手澳洲，台灣僅在上半場第21分鐘靠陳毅維頭錘破網，其餘時間只能看澳洲火力示範，終場台灣以1：7落敗，吞下主場三連敗，幾乎已篤定無緣晉級。

澳洲隊開賽攻勢就源源不絕，效力於南韓K聯賽的塔加特，在第11、18分鐘兩度攻破我方大門，率隊取得2：0領先。

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台灣隊於21分鐘展開反擊，後場大將陳庭揚將球吊中給陳毅維，他用頭錘頂破澳洲大門。此進球價值連城，不但是澳洲隊在本屆資格賽失掉的第一球，同時也是我國自1981年後，成人國家隊在國際賽對澳踢進的第1球。

澳洲主帥阿諾德（Graham Arnold）表示，「會排出最強陣容迎敵，目標是要完封台灣。」陳毅維此進球，也粉碎對手的完封夢。

但台灣攻勢僅曇花一現，之後全看澳洲隊表演，上半場第33、35分鐘，輪到效力於英冠赫爾城的厄文（Jackson Irvine）發威，連續踢進2球，上半場澳洲取得4：1大幅領下。

下半場台灣積極換人，包括年輕潛力球員沈子貴和吳彥澍都替補上陣，可惜仍難以力挽狂瀾，下半場澳洲在第72、83和87分鐘再進3球，最後以6球之差大勝。

排名世界第44的澳洲是國際足壇頂尖勁旅，本屆資格賽陣中有各2名效力於英超和德甲的球星，另外還有9名球員在上屆世足會內賽的名單中，星光熠熠，台灣實力與對手有很大的落差。

台灣隊蔡立靖。（記者黃志源攝）

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