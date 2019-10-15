受電影《五星主廚快餐車》啟發 26歲正妹打造「夢幻胖卡」

王思亭受電影《五星主廚快餐車》啟發，希望能開餐車到城市的每一個角落販賣美食，讓忙碌的人們能停下腳步，享受片刻寧靜。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕世足賽亞洲區資格賽昨移師高雄國家體育場開打，全國足球協會積極打造主場文化。

場內今出現6台胖卡車，食物五花八門，包括PIZZA、義大利麵和漢堡等食物應有盡有，其中年僅26歲的正妹老闆王思亭，為了一圓創業夢，購買二手貨車，改造成粉紅色的「夢幻胖卡」，主賣美式餐點，成為球場人氣美食。

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王思亭透露，受到電影《五星主廚快餐車》的啟發，希望能開餐車到城市的每一個角落販賣美食，並讓忙碌的人們能停下腳步，享受片刻寧靜。

創業不到半年、才剛起步的王思亭，首度進駐運動賽事場館，她興奮地表示，「第一次到現場看足球賽，還能結合自己的事業，是很難得的體驗。」

成軍僅3年的高雄陽信銀行女足隊，今號召球員至高雄國家體育館擺設攤位，除了推廣女足外，隊員李雅婷和吳愷晴還在商品部客串一日店長。

李雅婷透露，「平時都是在場下踢球，第一次到場邊擔任銷售員，體會後勤人員的辛勞。」吳愷晴則說，「陳毅維是我的學長，到場邊設攤順邊幫他加油。」

高雄陽信銀行女足隊員李雅婷和吳愷晴還在商品部客串一日店長。（記者廖聿偉攝）

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