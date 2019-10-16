NBA》詹皇批言論自由帶來負面影響 港人焚燒球衣洩憤

香港人焚燒詹姆斯球衣洩憤。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「大帝」詹姆斯（LeBron James）昨受訪時表示，火箭總管莫雷（Daryl Morey）不該在未全盤瞭解的情況下就談論香港抗議行動，言論自由有時會帶來負面影響，此番言論點燃美國本土的怒火，香港當地更有人焚燒詹皇的球衣洩憤。

隨著中國兩場熱身賽成功舉行且順利落幕，看似中國與NBA之間的分歧逐漸平息，但詹姆斯發言帶起另一風波，他認為莫雷應該謹言慎行，雖眾人都享有言論自由，但自由也帶來很多意想不到的後果。

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「我的球隊與聯盟剛經歷了難熬的一週。」詹姆斯在推特寫上，「我覺得大家得瞭解一則推特和聲明對其他人的影響，但我相信沒人想過會發生什麼事，（莫雷）的這推文應該可以一週後再送出。」

不管是昨天詹姆斯的發言，還是他在推特的推文，都已造成外界輿論激辯，美國政客、媒體及球迷紛紛開砲，有人更直指這與過去他為人權發聲的立場完全不同，詹皇曾力挺「黑人的命很重要」，卻不顧「香港人的命也很重要」。

美聯社報導，昨天有超過百名香港籃球迷發起集會，聲援莫雷發表挺港的言論，現場有人焚燒詹姆斯球衣，將其放在地上踐踏，表達對詹姆斯的不滿，一名港人受訪時狠酸，「簡單來說，現在詹姆斯就是選邊站，他選擇站在中國那方，因為他向錢看齊。」

詹姆斯的言論遭抗議。（法新社）

香港球迷抗議詹姆斯言論。（法新社）

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