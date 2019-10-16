MLB》季後賽球真的不彈？ 洋基「Didi」消失的三分砲惹議（影音）

Didi Gregorius jusssssst missed a go-ahead homer to right. #Yankees are now 0-for-6 with RISP. pic.twitter.com/k2MWl7jwfi — Tom Hanslin （@TomHanslin） October 15, 2019

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟全壘打紀錄頻頻被打破，因此用球一直被質疑有「加料」才能飛那麼遠，而到了今年季後賽時卻有許多言論指出，大聯盟又偷偷把球換回來，今天洋基隊葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）差點擊出的逆轉三分砲，又讓許多記者提起這項改動。

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葛瑞戈爾斯今天在球隊第五局球隊0：2落後，壘上有兩名跑者時，敲出一隻擊球初速101.4英哩的右外野方向飛球，就當現場觀眾都以為這球要成為一隻右外野逆轉三分砲時，球卻只飛到全壘打牆的警戒區遭接殺。

葛瑞戈爾斯的擊球最終在警戒區被接殺。（歐新社）

《The Athletic》記者艾德勒（Lindsey Adler）看到這球就表示，如果是在幾週前，這球應該就出去了。《NY Post》寫手Mike Vaccaro也在自己的推特上說，在4到9月，Didi就能將比數變成3：2，現在是10月，所以分數還是2：0。

這並不是季後賽首次傳出球不彈的質疑，紅雀隊總教練席爾特（Mike Shildt）就在國聯冠軍系列賽時說過，他們的研究部門發現，季後賽球的平均飛行距離比起季賽少了4又1/2英呎，10月時許多打者的強勁擊球最後都會在警戒區前被接到。

Didi這球轟出去後連柯爾也不斷觀看球的最終落點。（美聯社）

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