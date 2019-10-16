MLB》鬼神柯爾7局7K無失分封鎖洋基 太空人系列賽領先

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第三戰，太空人強投柯爾（Gerrit Cole）主投7局用112球無失分、賞出7次三振，封鎖洋基打線。太空人最後以4：1獲勝，系列賽取得2：1領先。

太空人開賽就展現長打火力，首局艾圖維（Jose Altuve）鎖定洋基先發塞維里諾（Luis Severino）一顆87.6英哩的滑球，一棒掃出左外野大牆；而柯爾首局遇到失分危機，洋基打線1局下一度有2出局攻占滿壘的得分機會，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲滾地球遭刺殺，洋基留下滿壘殘壘。

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太空人先發柯爾。（法新社）

2局上瑞迪克（Josh Reddick）敲出陽春彈，太空人取得2分領先。第7局太空人在1出局攻占滿壘的情況下，洋基後援投手布里頓（Zack Britton）發生暴投掉分，接著古利爾（Yuli Gurriel）擊出高飛犧牲打，太空人再添2分。

洋基打線直到8局下靠托瑞斯（Gleyber Torres）陽春砲才打破鴨蛋。太空人終場以4：1贏球，系列賽取得2：1領先。

柯爾此戰投7局用112球，被敲4安、投出5次保送，送出7次三振，仍沒有掉分，收下今年季後賽第3勝。柯爾今年季後賽22.2局僅失掉1分自責分，防禦率僅0.40，對手打擊率僅0.133；洋基先發塞維里諾投4.1局失2分吞敗。

包含例行賽在內，柯爾過去25場先發，拿到19勝0敗，防禦率僅1.59，每局被上壘率為0.81，K/9值高達13.7，對手打擊率只有0.166。

太空人先發柯爾。（法新社）

此外，大聯盟官網指出，艾圖維生涯在季後賽前40場就敲12轟，追平隊友史普林格（George Springer）的隊史紀錄。史上只有4人在季後賽前40場的全壘打數比他們還多，包含克魯茲（Nelson Cruz）、貝爾川（Carlos Beltran）、傳奇強打貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle）。

太空人艾圖維開轟。（法新社）

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