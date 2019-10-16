MLB》「怪力男」傷勢讓洋基陷兩難 總管透露替補人選

史坦頓連續兩場比賽未出賽，洋基隊尚未決定是否將他放進傷兵名單。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊本季飽受傷兵困擾的洋基隊，季後賽「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）又因右四頭肌拉傷連續兩場比賽沒出陣，今日賽前傳出，如果史坦頓真的要被放進傷兵名單的話，那麼塔克曼（Mike Tauchman）將能回到陣上。

塔克曼（Mike Tauchman）在9月9日的比賽，於守備時拉傷自己的小腿，經過診斷後確定為左小腿二級拉傷，當時預計會缺席6到8週，賽季報銷。但洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）今天賽前向《紐約郵報》透露，塔克曼已經足夠健康能回到陣中當中。

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史坦頓雖然在首戰敲出全壘打，但卻因為拉傷導致連續兩場比賽都未能出賽，他的棒子對洋基的打線相當重要，可是人手短缺也對洋基隊不利。

塔克曼9月初因左小腿二級拉傷退場。（資料照，今日美國）

現在洋基隊正處於一個兩難的情形，如果他們現在急切需要塔克曼人手，那麼他們就得將史坦頓放進傷兵名單當中。可是如果這麼做，洋基若晉級世界大賽，就算史坦頓的傷勢痊癒，他們也沒辦法帶他上陣。

塔克曼今年在洋基隊打出生涯最佳賽季，身為4A球員的他今年在洋基隊出賽87場比賽，繳出.277/.361/.504的打擊三圍，敲出13發全壘打，攻擊指數0.865。

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