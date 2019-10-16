NBA》批莫雷挺港言論引怒火 詹皇：我們非政客、不再談此事

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上發出挺港貼圖，惹惱中國人，湖人球星「大帝」詹姆斯（LeBron James）認為不應該在沒有全盤了解下談論香港議題，更指言論自由會帶來負面影響，遭美國網友痛批。詹姆斯今天受訪時再度表示，自己不是政客，目前專心幫球隊奪冠。

詹姆斯昨天針對莫雷挺港事件做出回應後，遭到美國網友砲轟，而且也引起香港人不滿，昨天有超過百名香港籃球迷發起活動，聲援莫雷挺港的言論，現場有人焚燒詹姆斯球衣，還把球衣放在地上踐踏，表達對詹姆斯的不滿。

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香港籃球迷不滿詹姆斯批莫雷的言論，昨天發起活動，不但燒詹姆斯的球衣，更做出詹姆斯愛人民幣的圖，諷刺這位巨星。（路透）

詹姆斯今天在球隊練習後接受訪問時表示，「就像我昨天說的，當談到某件事時，我從理性觀點的角度，來談論那些對我影響的事情。昨天，很明顯地，我說出那一週在中國期間的感受和想法。」

現場媒體問及是否了解香港的抗議行動，詹姆斯則說，「我計畫在這裡，成為這支球隊的隊長，並找出方法贏得總冠軍。這是我現在最主要的目標。我覺得昨天就說過了，也在推特上回應那些不理解我想法的人，這就是我腦中所想的，並從這件事情中了解到的狀況。我現在談這件事，但我不會再談論它。」

詹姆斯說：「如果我繼續談那些對我們沒有好處的事情，那就是欺騙我的隊友。」他指出，「我們想贏得總冠軍，那是我們的目標，但我們不是政治人物，這是巨大的政治事件，但我們是領導者，有時候我們可以挺身而出，不是說這個特定的事件，但有些事情你如果覺得不應該說，那就不該這樣做。」

詹姆斯認為，「現在，作為運動員的我們、總管、老闆等等，都處在這艱難的情況。我也不認為每件議題牽涉到每個人。有很多事情在美國，我們都沒有談論、也未提到。」他說，世界各地都有著許多議題，「我認為我們能做到最好的方式，就是若你對這件事充滿熱情，那就談論它。如果你對這事沒有足夠的知識來了解、或是不了解，我想你不應該談論這事，因為這會使你陷入困境。」

香港籃球迷不滿詹姆斯批莫雷的言論，昨天發起活動，燒詹姆斯的球衣。（美聯社）

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