足球》西班牙門神傷退！ 曼聯週末戰死敵掛警報

西班牙門神德赫亞在對上瑞典的比賽中因傷退場，將很有可能缺席週末曼聯出戰利物浦的比賽。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙門神德赫亞（David de Gea）於歐國盃資格賽作客出征瑞典的比賽中，因一次大腳前傳傷及腿部而提前退場，所幸西班牙最終靠著羅德里戈（Rodrigo Moreno）於傷停補時的進球扳平比數，終場西班牙以1：1逼和瑞典。

羅德里戈於傷停補時攻入追平比分的進球，幫助西班牙作客逼和瑞典。（路透社）

在這次國際比賽週之後，英超即將展開本賽季第一次「雙紅會戰」，由「紅魔」曼聯作客「紅軍」利物浦，開季狀況奇差的曼聯，目前排在英超第12，反觀對手利物浦則維持開季8戰全勝姿態，穩坐英超龍頭寶座，如今曼聯自家頭號門將進入傷兵名單，對戰力、士氣皆有重大的影響。

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西班牙瑞典之戰的比賽第60分鐘，後衛隊友回傳給德赫亞，因對手上前壓迫，德赫亞以一次大腳前傳避免失球，踢完德赫亞明顯扶著腿部，雖然有做短暫的治療，但還是提前被教練換下，換上效力切爾西的年輕門將柯帕（Kepa Arrizabalaga）前來頂替。

德赫亞在進入傷兵名單後，使曼聯主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskajer）相當頭疼，且曼聯近況太差讓他本已岌岌可危的帥位，現在又多了一份風險，週末英超德比大戰，外界預計會推派阿根廷的門神羅梅洛（Sergio Romero）掛帥先發，不過羅梅洛能否擋住利物浦可怕的進攻火力，攸關曼聯是否能夠作客拿下積分。

曼聯2號門將羅梅洛。（資料照，美聯社）

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