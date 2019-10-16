NBA》15.3億也無動於衷？ 國王後衛：不急著續約

國王隊波丹諾維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王隊塞爾維亞後衛波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）今年球季結束後將會成為非受限自由球員。根據美媒報導，國王隊已經向他開出超過5千萬美元（約新台幣15.3億）的頂級延長合約，希望能夠將他留在沙加緬度4年以上的時間，不過波丹諾維奇卻跟球團說，自己還不急著簽下這張合約。

波丹諾維奇向球團表示，自己還需要時間來做出決定。不過如果他等到這個賽季結束成為受限自由球員的話，他可以拿到更大的合約。

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波丹諾維奇說：「我想留下，所有人都知道我喜歡沙加緬度。大家都喜歡待在這裡，這裡有一群很棒的傢伙，我現在在這邊很開心，而且我這幾年都很開心，但我對任何事情都不想太著急。」

現年27歲的波丹諾維奇，在2017-18賽季加盟國王隊，並於去年出賽70場比賽，平均可以拿下14.1分、3.5籃板與3.8助攻，投籃命中率來到41.8%，三分命中率36.0%，一共投進134記三分球。

除了波丹諾維奇以外，國王隊目前也在和射手希爾德（Buddy Hield）談延長合約，希爾德今年球季若沒提前跟球隊簽下延長合約，球季結束後他也會成為非受限自由球員，他也在受訪時表示自己很願意與球隊談延長合約，也表達自己希望能夠待在沙加緬度的意願。

希爾德。（資料照，美聯社）

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