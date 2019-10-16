MLB》季後賽史上第一人！國民隊柯賓4局狂飆10K破紀錄 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊的先發投手在與紅雀隊的國聯冠軍系列賽中彷彿神明附體，前三場比賽都大殺四方，今天國民先發左投柯賓（Patrick Corbin）更是在4局就狂飆10次三振，成為季後賽史上第一人。

請繼續往下閱讀...

柯賓今天首局就連飆3K三上三下，第二局也送出2次三振，第三局雖然被王寇頓（Kolten Wong）敲出安打，但也飆出2K，第四局柯賓在連飆2K後遭莫里納（Yadier Molina）陽春砲狙擊掉分，但他馬上回穩三振掉德容（Paul DeJong），4局就飆出10次三振。這場比賽國民隊在首局就狂敲7分，4局打完國民隊在主場以7：1遙遙領先。不過柯賓在第五局遭遇亂流，投出2次保送被敲2安失掉3分，但他也在1出局後連續三振掉高德史密特（Paul Goldschmidt）和歐蘇納（Marcell Ozuna），單場12K，國民五局打完以7：4領先紅雀隊。

柯賓4局就飆出10次三振，成為大聯盟季後賽史上第一人。（法新社）

根據《Stats By STATS》紀錄指出，柯賓是大聯盟季後賽史上第一位，能夠在4局就送出10次三振的投手，歷史上沒有任何一位投手能夠做到這件事情。

紅雀隊在這個系列賽遭到國民隊的先發投手無情壓制，首戰他們遭桑契斯 （Anibal Sanchez）7.2局無安打，第二戰則被薛哲（Max Scherzer）6局無安打，第三戰遭史崔斯柏格（Stephen Strasburg）單場12K壓制，今天僅4局就對柯賓吞下10次三振破紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法