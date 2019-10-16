MLB》柯爾招牌武器險失靈 太空人捕手讚洋基打線難纏

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽，太空人強投柯爾（Gerrit Cole）今天面對洋基重砲打線，繳出7局無失分好投，幫助球隊以4：1贏球，但柯爾控球不穩，也投出5次保送。太空人明星捕手馬度納多（Martin Maldonado）就說，洋基打線很棒，「我們不是面對爛打線。」

柯爾今用112球投7局，被敲4安、投出5次保送，送出7次三振，中斷他包含例行賽在內連11場三振達雙位數的紀錄。但柯爾今年在季後賽表現仍然神勇，3場先發不但都拿勝，22.2局僅1分自責，送出32次三振，防禦率只有0.40，每局被上壘率僅0.79。

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太空人強投柯爾。（法新社）

根據大聯盟記者David Adler指出，柯爾的四縫線速球在今年例行賽有高達37.6％的揮空率，全大聯盟先發群最佳，但他今天面對洋基打線，四縫線速球的揮空率降至10％，30次揮棒只有3顆揮空，這是柯爾今年的四縫線速球讓對手揮空率最低的一次。

「速球的控球不理想，特別是比賽初期，時好時壞。」柯爾賽後表示，「到了第5局後，我才感覺比較好一些，找到更好的進壘點。我們的防守很好，前幾局得分對我幫助很大。」

柯爾此戰投出5次保送平生涯最多，三振數也只有7次，但他過去25場先發（包含例行賽）仍拿19勝，太空人在他的投球下，過去16場獲16勝。柯爾表示，「我們需要在這拿1勝，盡可能投長局數，如果我4局需要投120球，那就投120球，球隊牛棚群精力充沛，我們相信那些傢伙。」

馬度納多則指出，洋基打線很棒，「這不是面對爛打線，他們打線真的很強。」

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