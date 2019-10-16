MLB》國民橫掃紅雀奪首座國聯冠軍 隊史首闖世界大賽

國民勇奪首座國聯冠軍，隊史首度闖進世界大賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民在國聯冠軍戰取得3勝0敗的聽牌優勢，今天第4戰在首局就灌進7分大局奠定勝基，終場以7：4擊敗紅雀，系列賽取得4連勝橫掃對手，勇奪隊史含前身博覽會成軍51年來的首座國聯冠軍，首度闖進世界大賽。

1局下才剛打完，國民凶猛打線就幾乎為比賽定調，首局共打了11人次，狂掃6安灌7分，包含透納（Trea Turner）單局雙安另有2分打點，國民首局就取得大幅度領先。

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紅雀先發打線前4局受制於國民先發柯賓（Patrick Corbin）的好投，4局狂飆10次三振，成為季後賽史上第一人，但在該局挨了莫里納（Yadier Molina）陽春砲失分。

柯賓前4局狂飆10K寫紀錄。（美聯社）

「不死鳥」紅雀在5局上展開反攻，艾德曼（Tommy Edman）滿壘時擊出內滾送回1分，馬丁尼茲（Jose Martinez）隨後補上帶有2分打點的中外野安打，紅雀追到4：7落後。柯賓此役先發5局飆出12K，被敲4安失4分，另有3次保送。

國民牛棚萊尼（Tanner Rainey）、杜利托（Sean Doolittle）和哈森（Daniel Hudson）接力守成，國民終場就以7：4擊敗紅雀，柯賓收下生涯季後賽首勝。

國民成為自1985年改為7戰4勝制以來，第4支在國聯冠軍賽系列戰完成橫掃的球隊，這也是繼1933年華盛頓參議員（雙城前身）後，首都華盛頓暌違86年再有球隊打進世界大賽，國民將好整以暇等待美聯冠軍出爐。

透納單局2安另有2分打點。（今日美國）

索托此役貢獻2安另有1打點。（法新社）

國民勇奪首座國聯冠軍，隊史首度闖進世界大賽。（今日美國）

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