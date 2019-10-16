MLB》紐約球迷又現脫序行為！ 瑞迪克砲轟洋基無作為

太空人隊右外野手瑞迪克。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天在主場輸給太空人隊，美聯冠軍系列賽以1：2落後，太空人隊右外野手瑞迪克（Josh Reddick）今天在賽後透露洋基迷的脫序行為，他指出有人在這場比賽亂丟東西到外野，而且還用各種不堪的言論辱罵他。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導指出，瑞迪克賽後說道：「我看到7到8個瓶子出現在外野，還有兩顆紀念球從中外野被丟到左外野，這很可怕。」

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「我認為很多人並不知道這到底有多恐怖，你向一個人用力的丟球，在他們沒有注意的時後丟到他的頭，這對運動員來說會造成一些傷害。做為一個外野手這相當令人沮喪，我們通常才是丟球給觀眾的人。」、「這行為相當不尊重人，同時也非常不安全，當你從三層看台丟東西下來，那得要花一點時間才會下來。」

今天在第二局敲出全壘打的瑞迪克說道，洋基迷整場比賽都向他吶喊：「你爛透了。」同時他也表示，他12年的球員生涯裡，作客洋基隊時都會一直聽到類似的東西。「他們都一同吶喊，所以聽起來就有點像是在呢喃，當中有很多不同的名詞，但我沒辦法把他講出來。」

瑞迪克指出他看到7到8個水瓶以及兩顆紀念球被丟到外野。（法新社）

瑞迪克不想重複那些低俗的話語，「我不想變成那樣的人，這樣會給他們燃料，嚴厲是個很強烈且適合的話語。」但他也稍微透露了這些球迷向他辱罵的東西：「他們很會使用Google，這些球迷知道我老婆的名字，同時也知道我剛生了一對雙胞胎兒子，他們一直對我很嚴厲，身為一個客場球員，這還是太殘忍了。」

太空人隊總教練辛奇（A.J. Hinch）向裁判告知了粉絲的行為，同時洋基球場也對此做出應對，他們用公告提醒現場4萬8998名的觀眾，丟東西進球場會遭到驅逐出場。儘管如此，瑞迪克還是擔心會有什麼事情發生。他在接受《休斯頓紀事報》訪問時說道：「最令人沮喪的是，在發生這件事情後，洋基隊沒有採取任何舉動。那些警衛就只是在那邊看著，沒有對任何人說任何事情。如果你說那些警衛是在幫助球迷留下來，我並不會感到訝異。」

這不是洋基球迷在季後賽首次不尊重對手的舉動，他們在分區系列賽對陣雙城隊時，就傳出有球迷對著雙城隊「Uber奇兵」多布納克（Randy Dobnak）大喊「Uber」，嘲諷他需要開Uber來賺取生活所需的金錢。

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