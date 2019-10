MLB》洋基40號王牌投球動作遭破解？ A-ROD點出關鍵

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第三戰,面對太空人,洋基40號王牌塞維里諾(Luis Severino)今天投4.1局挨兩轟掉2分,洋基終場以1:4輸球,系列賽處於1:2落後。傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)在推特上發文指出,塞維里諾的投球動作可能遭對手破解。

塞維里諾首局面對太空人艾圖維(Jose Altuve)敲陽春彈,他投第一顆球是87.6英哩滑球,就被對手轟出牆外,而且塞維里諾首局投了多達36球之多。塞維里諾今投4.1局投97球,被敲5安包含2轟掉2分,投出6次三振、3次保送,吞下敗仗。

洋基投手塞維里諾。(法新社)

A-Rod先是在推特上表示,「21球,沒有追打、沒揮空。」、「太空人打者幾乎只打速球。」接著A-Rod統計塞維里諾首局的用球,「首局36球,18顆速球,18顆變化球,速球被打中11顆,5顆變化球被打中,沒有揮空,沒有任何一顆變化球遭追打。如果你觀察太空人的肢體語言,這就是遭破解。」

A-Rod之後再發文指出,「62球,只有8次揮空,7次是速球,這是因為他們早知道要面對什麼球。」

