晴時多雲

MLB》洋基40號王牌投球動作遭破解？ A-ROD點出關鍵

2019/10/16 11:44

影片來源：大聯盟官網

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第三戰，面對太空人，洋基40號王牌塞維里諾（Luis Severino）今天投4.1局挨兩轟掉2分，洋基終場以1：4輸球，系列賽處於1：2落後。傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在推特上發文指出，塞維里諾的投球動作可能遭對手破解。

塞維里諾首局面對太空人艾圖維（Jose Altuve）敲陽春彈，他投第一顆球是87.6英哩滑球，就被對手轟出牆外，而且塞維里諾首局投了多達36球之多。塞維里諾今投4.1局投97球，被敲5安包含2轟掉2分，投出6次三振、3次保送，吞下敗仗。

洋基投手塞維里諾。（法新社）

A-Rod先是在推特上表示，「21球，沒有追打、沒揮空。」、「太空人打者幾乎只打速球。」接著A-Rod統計塞維里諾首局的用球，「首局36球，18顆速球，18顆變化球，速球被打中11顆，5顆變化球被打中，沒有揮空，沒有任何一顆變化球遭追打。如果你觀察太空人的肢體語言，這就是遭破解。」

A-Rod之後再發文指出，「62球，只有8次揮空，7次是速球，這是因為他們早知道要面對什麼球。」

洋基投手塞維里諾。（法新社）

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