MLB》國民隊終結50年世界大賽乾旱 全聯盟剩一隊沒打過

國民隊（含前身博覽會隊）終結50年世界大賽乾旱。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊今天成功在國聯冠軍賽4連勝橫掃紅雀隊，隊史自1969年成立以來首度闖進世界大賽，這也讓今年結束後，大聯盟目前30隊中，會僅剩一隊沒有打過世界大賽，那支球隊就是水手隊。

國民隊在本季前從未闖進季後賽第二輪，今年不僅突破這個季後賽魔咒，更順勢橫掃紅雀隊，奪得隊史首座國聯冠軍（含前身博覽會隊），同時他們也是繼1933年華盛頓參議員（雙城隊前身）隊後，再次有首都華盛頓的球隊打進世界大賽，接下來他們將要挑戰隊史首座的世界大賽冠軍。

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在國民隊確定會打世界大賽後，目前大聯盟30隊就只剩下1977年成立的西雅圖水手隊還沒有打過世界大賽。不僅如此，水手隊最近也沒有要打破這項紀錄的趨勢，他們自2001年後，已經連續18個賽季連季後賽的尾巴都碰不到，18年的季後賽乾旱期更是創下現役美國四大職業運動史上最長的紀錄。

水手隊史上僅4度打進季後賽，在2001年、2000年與1995年都曾打進美聯冠軍戰，2001年水手隊拿下全聯盟最多的116勝，卻在美聯冠軍賽中以1勝4敗輸給了洋基隊，他們在2000年同樣輸給洋基隊，1995年則是輸給了印地安人隊。

水手隊連續16年沒進季後賽，也讓效力水手15個賽季的王牌投手赫南德茲生涯未嚐季後賽滋味。（今日美國）

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