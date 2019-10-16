NBA》 莫雷挺港風波延燒 美媒爆詹皇曾暗諷聯盟雙重標準

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特發文挺香港，導致中國全面抵制NBA，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨天受訪時也譴責莫雷，據《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）爆料指出，詹姆斯曾在上海時向NBA總裁席爾瓦表示，這件事如果發生在球員身上的話恐怕會有處分，質疑聯盟是雙重標準。

莫雷挺港風波與NBA總裁席爾瓦支持言論自由，在中國社會引發反彈，湖人上週與籃網在中國進行2場熱身賽，席爾瓦無懼抵制親自前往中國尋求共識，他與兩隊開會時表態希望球員能在媒體面前支持言論自由的看法，詹姆斯帶頭拒絕。

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《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）今天也指出，詹姆斯曾向席爾瓦說到，「我們到底在這裡做什麼，莫雷發表的聲明，你很清楚如果有球員有同樣的聲明的話，並造成如此糟糕的後果，聯盟肯定會出面追究責任。」暗指聯盟雙重標準。

詹姆斯近日受訪時表示，他認為不應該在沒有全盤了解下談論香港議題，更指言論自由會帶來負面影響，遭美國網友痛批，詹姆斯今天則不想多說此事，他將自己專心在球隊奪冠上。

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