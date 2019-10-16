NBA》「大帝」砍24分領軍 七六人熱身賽4連勝

恩比德（圖中）全場攻下24分，幫助七六人以20分叉擊敗活塞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季前熱身賽由七六人於主場迎戰活塞，賽前取得熱身賽3連勝且未嘗敗績的七六人，靠著「JoJo大帝」恩比德（Joel Embiid）全場豪取24分，另有8籃板1阻攻的表現下，終場七六人以106：86大勝活塞。

七六人本役雖然暑假苦練外線的當家控衛B.西蒙斯（Ben Simmons）未上場，但全明星中鋒恩比徳上場22分鐘，整場18投中8，外加罰球8罰全中共拿下24分為全場最高。

請繼續往下閱讀...

B.西蒙斯（圖右）今夏苦練3分球，期望能在新賽季的進攻端有所突破。（資料照，今日美國）

休賽季因J.巴特勒（Jimmy Butler）交易案從熱火交易來的J.理查森（Josh Richardson），本場雖僅12投中4拿下11分，但貢獻全場最多的6次助攻另外帶5顆籃板。這夏天才與七六人簽下大肥約的T.哈里斯（Tobias Harris）本場比賽小試身手，全場攻下10分。

活塞本場比賽內線雙明星葛瑞芬（Blake Griffin）及卓蒙德（Andre Drummond）皆未上場，僅有Christian Wood攻下19分10籃板和史尼爾（Tony Snell）的17分挹注表現較佳，此外新加盟的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）從板凳出發10投2中，命中率不佳僅攻下7分。

費城七六人目前熱身賽已賽4場，全部都取得勝利，季前磨合狀況良好，活塞同樣已賽4場，拿下2勝2敗。

「飆風玫瑰」羅斯（圖左二）今日僅攻下7分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法