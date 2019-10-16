MLB》1年前重大傷勢危及生涯 國民老將今獲國聯冠軍賽MVP

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民在國家聯盟冠軍賽橫掃聖路易紅雀，不但獲得首座聯盟冠軍，隊史也首度打進世界大賽。36歲老將肯德瑞克（Howie Kendrick）在這系列賽打擊率高達0.333、4分打點，榮獲國聯冠軍賽MVP。

大聯盟官網報導，肯德瑞克是史上第5位在年紀至少36歲的野手中，奪得聯盟冠軍賽MVP。前四位分別是1979年當時39歲的史達格爾（Willie Stargell）、2002年當時37歲效率巨人的貝尼托·聖地亞哥（Benito Santiago）、2012年當時36歲的前巨人選手史庫塔羅（Marco Scutaro）、以及1981年當時36歲的前洋基打者奈特勒斯（Graig Nettles）。

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國民橫掃紅雀，36歲老將肯德瑞克榮獲國聯冠軍賽MVP。（法新社）

肯德瑞克在2017年待在費城人，季中被球隊交易到國民，去年球季他以自由球員身分和國民續約，未料只打了40場比賽，就因右腳阿基里斯腱斷裂，賽季不但提前報銷，甚至可能會危及他的職業生涯。

而肯德瑞克傷癒康復後，今年賽季強勢反彈，出賽121場繳出17轟、62分打點，打擊率高達0.344是生涯最佳。肯德瑞克除了在國聯分區賽對道奇轟出致勝滿貫彈，這個系列賽對紅雀，肯德瑞克表現維持高檔，4戰比賽的打擊率高達0.333、4分打點，讓他首度獲得聯盟冠軍賽MVP殊榮。

國民橫掃紅雀，36歲老將肯德瑞克榮獲國聯冠軍賽MVP。（法新社）

「真的可以說這是我生涯最棒的時光。」肯德瑞克賽後接受訪問時表示，「今年是我職業生涯中最棒的時刻，老實說，這獎杯不只是屬於我，因為我們是個團隊。」

「我首次來這是2017年，當時我被交易到這。」肯德瑞克說，「我愛上這座城市、愛上這支球隊的選手。去年在這裡受傷，我在家很痛苦，但我知道所有的努力會有回報。今年球季強勢反彈，這一切都是值得的。」

肯德瑞克指出，「學習如何贏球的唯一方法，就是克服這些錯誤和失敗。而且我告訴你，所有這些失敗在今年獲得回報。」

36歲老將肯德瑞克榮獲國聯冠軍賽MVP，賽後和對手噴香檳慶祝。（美聯社）

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