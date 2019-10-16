台灣大賽》楊志龍大挑戰！ 先發土投3連勝洋投史上僅一例

楊志龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽中信兄弟對Lamigo桃猿，第四戰今天晚上6點半在台中洲際球場開打，主場球隊兄弟推出楊志龍先發，桃猿則是洋投多猛先發。

今年台灣大賽已有兩次土洋投先發對決，其中第二戰廖乙忠先發6.1局失5分拿下勝投，尼克斯先發0.1局失8分苦吞敗投；昨天第三戰王溢正先發7.1局失4分拿下勝投，萊福力先發6局失8分承擔敗投。

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值得一提的是，今天如果楊志龍先發勝，多猛先發敗，將是台灣大賽史上「連續3場先發本土投手拿下勝投、先發洋投吞敗」第二例，首例出現在1996年統一獅對味全龍。

當時的狀況是，首戰統一獅郭進興先發6局失1分拿下勝投，味全龍洋投蓋瑞先發5局失8分承擔敗投；第二戰味全龍黃文博先發6局失2分奪勝投，統一獅洋投雷猛先發8局失3分吞敗投。

第三戰統一獅吳俊良完投9局失3分拿到勝投，味全龍洋投達瑞先發6.1局失8分苦吞敗投。郭進興、黃文博、吳俊良攜手寫歷史，至今仍是空前紀錄，今天有望再現第二例。

事實上，台灣大賽本土投手先發表現不會比洋投差，2011年至今，本土投手包辦26場先發，拿下11勝6敗、防禦率4.20，洋投總計先發62場，戰績15勝25敗、防禦率5.21。就今年台灣大賽而言，先發土投技壓先發洋投。

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