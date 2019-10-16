足球》楓葉國大爆冷！ 34年來首度戰勝美國

加拿大18歲的小將戴維斯替球隊先馳得點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中北美洲及加勒比海國家聯賽（CONCACAF Nations League）A組重點賽事，由北美雙雄正面對決，實力較佳的美國作客加拿大多倫多，當大家都看好美國將輕鬆取勝時，加拿大跌破眾人眼鏡以2：0捍衛主場勝利，這是加拿大男足自1985年以來首度擊敗美國，也是自2007年以來首度對美國取得進球。

上半場兩隊皆繳了白卷，以0：0的比分進入下半場。比賽第63分鐘時，加拿大的18歲小將戴維斯（Alphonso Davies）在門前將球補進門框，幫助加拿大先馳得點。

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比賽進入傷停補時第91分鐘，加拿大替補上場的前鋒卡瓦利尼（Lucas Cavallini）在禁區右側一記抽射得手，替球隊增添保險分，最終加拿大大爆冷門以2：0擊敗美國，拿下睽違34年的對戰首勝。

卡瓦利尼的進球替加拿大鎖定勝局。（法新社）

「楓葉國」在拿下這場勝利後，於中北美及加勒比海國家聯賽A組3戰全勝排名第1，美國已賽2場拿下1勝1敗暫居第2，古巴3戰全敗排名分組墊底。至於戴維斯在這場比賽的進球是加拿大男足自2007年對戰美國後的首顆進球，不過該場比賽最終還是美國以2：1取得勝利。

出身於迦納的小將戴維斯，今夏從MLS的溫哥華白浪被德甲霸主拜仁慕尼黑以1850萬歐元的價格挖角，司職邊鋒的他從2017年便入選過加拿大國家隊，目前為加拿大陣中最具潛力，且未來最有可能擔綱國家隊第一進攻手。

加拿大的球員對於等了34年的對戰勝利相當興奮。（美聯社）

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