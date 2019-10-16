MLB》別再相信這兩人！ 紐郵引洋基傳奇教頭一句話警惕布總

奧塔維諾季後賽的防禦率破10。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天不敵太空人隊，美聯冠軍賽陷入1：2的落後，《紐約郵報》作家舒曼（Joel Sherman）今撰文點出兩大戰犯，並引用洋基隊傳奇名教頭托瑞（Joe Torre）賽前跟他講的一句話：「季後賽不是來交朋友的。」來警惕洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）。

奧塔維諾（Adam Ottavino）今天在第七局上場，他先對史普林格（George Springer）投出保送後遭艾圖維（Jose Altuve）敲安，接著就被換下場，接替的布里頓（Zack Britton）上來故意四壞保送伯格曼（Alex Bregman）後暴投掉分，接著又被敲出高飛犧牲打失分，這局洋基隊一共失掉2分，太空人隊也將領先擴大到4：1，洋基最後也以這個比分輸球。

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該局兩名選手的表現遭舒曼點名，首先是奧塔維諾，今年季後賽奧塔維諾的防禦率高達11.59，其餘洋基投手僅1.88。而洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）的擋球也遭舒曼質疑，同時桑契斯在10月的表現一直都相當疲軟，他今天貧乏的防守腳步也沒能擋下布里頓的暴投球。

舒曼認為桑契斯糟糕的防守腳步是他沒能擋住布里頓暴投的原因，今年他在季後賽的打擊表現也不佳。（今日美國）

舒曼在此戰前向洋基傳奇教頭托瑞，這位史上執教最多場（142場）季後賽的總教練聊天時，托瑞向他說道：「季後賽不是來交朋友的，你是要贏下比賽的。」同時他也告訴舒曼：「在季後賽的時候，你是可以沒有耐心的。」

舒曼提到，布恩現在必須要失去耐性，特別是在球隊已經以1勝2敗落後時，然而布恩在輸球後還是談論自己對桑契斯和奧塔維諾有信心。奧塔維諾也表示他對自己的投球很有信心，但舒曼認為，奧塔維諾對自己為何投得那麼爛也沒有答案。

奧塔維諾今天在賽後說道：「我一直沒能把工作做好，這相當令人沮喪。」同時他也談到，其他投手都投得很好，除了他以外。而布恩也堅持力挺奧塔維諾，並說要是沒有他，球隊沒有辦法達到該到的地方。

舒曼批評布恩，現在已經不是5、6月，還有很多時間可以讓你信任現在這個狀態的奧塔維諾，現在已經10月了。「沒有時間交朋友，沒有時間給你展現耐性了。」

托瑞執教生涯一共打過142場季後賽。（資料照，美聯社）

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