籃球》台灣鹽酥雞有魔力？ 前達欣洋將打進NBA史上首位

曾效力於SBL達欣的七六人佩爾（左），今在熱身賽僅上陣12分鐘，就繳出13分、4籃板、5阻攻的優質成績單。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕旅台就是神！曾效力於SBL達欣的洋將佩爾（Norvel Pelle），今夏得到七六人青睞，簽了一份雙向合約，成為首位打過SBL重返NBA的球員。今在熱身賽僅上陣12分鐘，就繳出13分、4籃板、5阻攻的優質成績單，助隊106：86擊敗活塞。

佩爾在七六人僅是第三號替補，但利用有限的上場空間證明自己，今天在12分鐘內就狂送5火鍋，讓全隊也為之振奮。

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26歲的曾在第12季SBL效力於達欣，當時他年僅21歲，但已經展現驚人的潛力，曾單場拿下27分、26籃板，該季繳出場均15.3 分和14.2 籃板的成績單，可惜當年經驗不足，隔年未獲得球團續約。

身高210公分的佩爾曾表示，最愛台灣的鹽酥雞。美媒分析，「佩爾在七六人的上場空間有限，但優異的速度和積極的防守，足以擔任替補角色。」

norvel pelle for backup center pic.twitter.com/mpSBiiJK8r — Drew Corrigan （@Dcorrigan50） October 16, 2019

曾效力於SBL達欣的七六人佩爾（後），今在熱身賽僅上陣12分鐘，就繳出13分、4籃板、5阻攻的優質成績單。（美聯社）

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