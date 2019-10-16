NBA》湯斯繳30分、10籃板 助灰狼熱身賽2連勝

湯斯攻下全場最高的33分，幫助灰狼於熱身賽擊敗溜馬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽由灰狼作客溜馬，「新狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）整場比賽手感極佳，出賽26分鐘瘋狂轟下全場最高的33分，另外抓下10顆籃板，完成「30–10」的成績單，幫助灰狼以119：111戰勝溜馬，於季前熱身賽先是吞了2連敗後再喜收2連勝。

湯斯全場20投13中，以6成5的超水準命中率打爆溜馬，另外三分球8投中4，本場比賽一共得到33分，除了湯斯有好的表現外，來自德州理工的新秀Jarrett Culver從板凳出發全場14投7中得到15分為全場次高。

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灰狼新秀Jarret Culver（圖左）拿下全隊次高的15分。（美聯社）

鋒衛搖擺人大鎖卡文頓（Robert Covington）今日化身籃板魔人，全場狂抓19個籃板，另有送出3次阻攻和10分的表現。2014年的狀元A.威金斯（Andrew Wiggins）表現依舊令人失望，全場16投僅4中得到11分。

溜馬陣中明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）此戰依舊因右膝傷而勢沒能上場，溜馬靠著兩名替補出發的球員，分別是白人射手麥德莫（Doug McDermott）和今年首輪第18順位選進的中鋒Goga Bitadze各得14分的表現最佳。

溜馬先發球員中僅立陶宛中前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿下11分13籃板的雙十表現較優，其餘先發球員未有人得分上雙。本役輸球的溜馬隊則是熱身賽3連勝後吞下首敗。

沙波尼斯今日繳出11分13籃板的雙十成績單。（法新社）

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