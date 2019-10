冰球》台灣第一人！ 徐子庭加盟NWHL職業球隊

徐子庭。(資料照,取自中華民國冰球協會臉書)

〔體育中心/綜合報導〕台灣女子冰球隊今年4月在2019世界女子冰球錦標賽第2級B組賽事,奪下隊史首面冰球金牌,當家門將徐子庭獲選最佳門將,好身手也獲得美國女子冰球職業聯盟(NWHL)球隊的青睞,徐子庭將加盟水牛城美女隊(Buffalo Beauts),成為台灣史上第一人。

台灣隊征戰羅馬尼亞2019世界女子冰球錦標賽第2級B組賽事,一路過關斬將殺入決賽,最終5:2擊敗冰島,5戰全勝封后,晉升第2級A組。當家門將徐子庭以97.65%的守門率,獲選該屆的守門后。

24歲的徐子庭過去曾先後效力Rochester Edge和Carolina Lady Hurricanes兩支俱樂部球隊,近3年都有參與過全美冰球錦標賽女子B級賽事,而她也將圓夢踏上美國職業冰球舞台,如願加盟水牛城美女隊,成為陣中第3位守門員。

徐子庭在加盟聲明稿中表示,「我來自冰球資源很有限的地方,所以我非常努力才取得現在的成就,能夠獲得水牛城美女隊的青睞,登上美國職業冰球聯盟,這對我來說意義重大,因為夢想已經成真。」

SIGNING NEWS: Tiffany Hsu (goaltender) has enlisted to defend #FortBeaut



An official welcome, Tiffany! #Beauts #NWHL

@mikehetzelphoto pic.twitter.com/5jmUdWftN9