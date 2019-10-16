冰球》台灣第一人！ 徐子庭加盟NWHL職業球隊

徐子庭。（資料照，取自中華民國冰球協會臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女子冰球隊今年4月在2019世界女子冰球錦標賽第2級B組賽事，奪下隊史首面冰球金牌，當家門將徐子庭獲選最佳門將，好身手也獲得美國女子冰球職業聯盟（NWHL）球隊的青睞，徐子庭將加盟水牛城美女隊（Buffalo Beauts），成為台灣史上第一人。

台灣隊征戰羅馬尼亞2019世界女子冰球錦標賽第2級B組賽事，一路過關斬將殺入決賽，最終5：2擊敗冰島，5戰全勝封后，晉升第2級A組。當家門將徐子庭以97.65%的守門率，獲選該屆的守門后。

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24歲的徐子庭過去曾先後效力Rochester Edge和Carolina Lady Hurricanes兩支俱樂部球隊，近3年都有參與過全美冰球錦標賽女子B級賽事，而她也將圓夢踏上美國職業冰球舞台，如願加盟水牛城美女隊，成為陣中第3位守門員。

徐子庭在加盟聲明稿中表示，「我來自冰球資源很有限的地方，所以我非常努力才取得現在的成就，能夠獲得水牛城美女隊的青睞，登上美國職業冰球聯盟，這對我來說意義重大，因為夢想已經成真。」

SIGNING NEWS: Tiffany Hsu （goaltender） has enlisted to defend #FortBeaut



An official welcome, Tiffany! #Beauts #NWHL

@mikehetzelphoto pic.twitter.com/5jmUdWftN9 — Buffalo Beauts （@BuffaloBeauts） 2019年10月15日

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