足球教練化身電競選手 出征IESF電競世錦賽拚冠軍

台灣代表隊將出征南韓於12月11日到15日舉行的2019 IESF世界電競錦標賽，今選手洪偲猛（左三）、張家棟（右一）穿上新戰袍亮相。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣代表隊將出征南韓首爾於12月11日到15日舉行的2019 IESF世界電競錦標賽，其中參加「實況足球」選手洪偲猛和「鐵拳7」的張家棟今出席記者會，同時穿著KELME品牌打造的新戰袍亮相。

26歲的洪偲猛國小就開始踢球，現為永安國小足球教練，他透露過去他利用空閒時間打電玩，除了可以排解壓力，也能透過電玩瞭解戰術應用，但他也會要求球員不要過度沉溺，畢竟在場上的個人技術也很重要，希望這次能奪下IESF世界電競錦標賽冠軍。

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台灣代表隊將出征南韓於12月11日到15日舉行的2019 IESF世界電競錦標賽，今選手穿上新戰袍亮相。（記者吳孟儒攝）

40歲的張家棟接觸電玩活動逾20年，坦言小時候打電動父母並不支持，但他用自律證明沒學壞，且就讀五專時參加比賽繳出成績，現在每天都會利用2到3小時的時間打電玩備戰，目標打敗實力首屈一指的南韓。

另一方面，今天在記者會同時宣布由樹德科技大學舉辦的首屆「108學年度電競大專盃」，選定3款遊戲作為正式項目，包含英雄聯盟、爐石戰記、傳說對決，另外2款示範項目為絕地求生、ZeroAim，其中示範項目開放高中職學生報名，並提高10萬元為賽事總獎金。

報名時間自10月1日起到21日，預賽為11月1日開始，決賽於12月20日展開。

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