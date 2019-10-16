古道變全運會賽道！「下坡車神」江勝山一手打造

「下坡車神」江勝山受桃園市政府委託，一手打造今年全運會賽道，今天親自測試。（記者許倬勛攝）

［記者許倬勛／桃園報導］龍潭小粗坑古道是市內賞桐花熱點，也是遊客喜愛的登山步道，由於山徑蜿蜒起伏，相當適合當作越野賽道，去年奪下亞運銀牌的「下坡車神」江勝山，受桃園市政府之邀，依國際賽事規格、以現有地貌設計「全國運動會登山車下坡賽」一公里賽道，江勝山說，場地媲美國際規格，山林風光將帶給選手獨特體驗。

「下坡車神」江勝山受桃園市政府委託，一手打造今年全運會賽道。（記者許倬勛攝）

踩踏單車馳騁破風，「阿丹」江勝山出身新屋區，自16歲嶄露頭角，摘下全國中等學校運動會越野、下坡雙料金牌，自此獲獎無數，2015年更成為台灣首位進入世界盃越野賽法國站的選手，是台灣自由車下坡賽第一人。

江勝山去年接下桃園市體育會自行車委員會主委，應市府體育局委託，負責規劃越野、下坡賽道，「阿丹」說，征戰世界大小山頭，其實台灣的山貌很適合比賽，希望把最愛的運動介紹給家鄉，讓桃園人也能愛上這項極限運動。

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江勝山說，21、22日的越野、下坡賽分別選在桃園虎頭山、龍潭小粗坑古道舉行，虎頭山的地形較為平緩寬敞，但有不少借力使力的路段，選手得花時間適應配速。

作為下坡賽王者，江勝山比照國際賽事規格，依小粗坑古道迂迴、地勢落差等特性，打造1公里高難度賽道，江說，古道路面有滑石、樹根，加上土壤鬆軟，對選手而言是一大挑戰，19日將開放選手練習。

地方希望市府能留下部分賽道棧板，方便遊客行走使用，市府回應，賽道棧板不適合長期踩踏，賽後就會拆除，未來會視實際需求評估施作木棧步道。

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