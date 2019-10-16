台灣大賽》單局爆7分個人季後賽最慘 萊福力解釋原因

兄弟洋投萊福力昨單局失7分。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨天台灣大賽第三戰中信兄弟先發洋投萊福力，2局上被桃猿打線敲5安、3保送，單局掉7分種下敗因，總計先發6局失8分承擔敗投，成為昨天兄弟輸球關鍵。

萊福力表示，昨天第2局奉送3保送是致命傷，另有2顆失投滑球被敲安，否則那一局最多只會掉2分，主因是投得太閃導致反效果，第3局以後回穩，主要是丟給對方打，交給隊友守備，「昨天隊友打擊、守備都很好，球隊輸球責任我來扛。」

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萊福力有多次季後賽經驗，包括日本職棒1次，墨西哥聯盟2次，委內瑞拉聯盟4次，加上昨天中職1次，他說，「過去我在季後賽最多一局掉2、3分，一局掉7分還是第一次。」

台灣大賽第二戰桃猿洋投尼克斯僅先發0.1局就掉8分吞敗投，萊福力說，「投手狀況起起落落，不幸的是，昨天我沒投好是發生在台灣大賽，對球隊意義不同，我們都承認尼克斯是好投手，沒人希望結果是這樣（單局大量失分）。」

目前桃猿取得2勝1敗領先優勢，只要再添2勝，就能完成6年5冠壯舉，為桃猿最後一年劃下完美句點；萊福力強調，台灣大賽贏得四場比賽才是最終贏家，不管有沒有第6、7戰，他會不會再度先發，都會做好準備。

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