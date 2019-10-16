NBA》塞爾提克菜鳥曾來台參戰 單節8顆三分彈讓人吃驚

愛德華斯2017年曾代表美國隊來台參加世大運。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克菜鳥愛德華斯（Carsen Edwards）今在熱身賽大殺四方，第三節狂飆8顆三分彈，攻下26分，幫助球隊以118：95力退騎士，驚人表現令球迷印象深刻，總教練史蒂文斯（Brad Stevens）都驚嘆表示，「我從未看過這樣的事！」

大學就讀普渡大學的愛德華斯，兩年前代表美國隊來台參加台北世大運，今年在選秀會第2輪第33順位被選進，今天在最後一場季前熱身賽如入無人之境，全場投進9顆三分球，其中8顆集中在第三節，成為比賽最大亮點

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值得一提的是，NBA三分線距離為23.75英呎，但愛德華斯第三節有4記是超過30英呎的大號三分彈，讓史蒂文斯大讚：「這些三分球都是很遠且難度很高。」此外，他身高僅183高分，史蒂文斯認為，以這樣的身材完成這樣的事情，確實令人感到驚艷。

愛德華斯單節8顆三分彈僅次K.湯普森（Klay Thompson）在2015年締造的9顆，也追平洛夫（Kevin Love）、J.強森（Joe Johnson）的成績，可惜，熱身賽的成績並不會列入正式紀錄。

塞爾提克菜鳥愛德華斯，今在熱身賽大殺四方，第三節狂飆8顆三分彈，攻下26分。（USA TODAY Sports）

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