台灣大賽Live》詹子賢安打形成滿壘 桃猿4：0兄弟

第三局

3局下，岳東華率先安打、王威晨選到四壞保送，兄弟有個很好的開局，不過王勝偉觸擊短打三點失敗出局，詹子賢敲出德州安打，形成1出局滿壘。

3局上，余德龍相中一顆很甜的直球敲出左中外野飛球，張志豪來不及接，形成三壘安打，陳晨威、林立連續安打，桃猿4：0領先。不過楊志龍穩定下來三振林泓育、接著故意四壞保送陳俊秀、讓郭嚴文敲二壘滾地球，結束這個半局。

請繼續往下閱讀...

第二局

2局下，陳子豪敲出安打，張志豪右外野強勁飛球被藍寅倫美技接殺，高宇杰遭三振，兄弟留下殘壘。

藍寅倫敲出兩分砲。（記者廖耀東攝）

藍寅倫敲出兩分砲。（記者廖耀東攝）

2局上，開局看似絕好調的楊志龍，這局率先四壞保送了郭嚴文，面對下一棒藍寅倫被轟出右外野兩分砲，桃猿2：0領先。

第一局

1局下，多猛對王勝偉投出保送，不過詹子賢敲出外野飛球被接殺、彭政閔遭三振，兄弟沒有得分。

1局上，楊志龍相當省力，只用10顆球接連讓陳晨威敲出外野飛球、林立敲內野上方飛球、廖健富內野滾地球出局，形成3上3下。

賽前報導

台灣大賽第4戰，今6點30分在台中洲際棒球場登場，兄弟派出土投楊志龍在台灣大賽初登板、桃猿派出洋投多猛希望拿到聽牌優勢。

雙方先發打序

桃猿：

1.陳晨威 中外野

2.林 立 三壘

3.廖健富 指定打擊

4.林泓育 捕手

5.陳俊秀 一壘

6.郭嚴文 二壘

7.藍寅倫 右外野

8.林承飛 游擊

9.余德龍 左外野

先發：多猛

兄弟：

1.王威晨 三壘

2.王勝偉 游擊

3.詹子賢 左外野

4.彭政閔 指定打擊

5.林智勝 一壘

6.陳子豪 右外野

7.張志豪 中外野

8.高宇杰 捕手

9.岳東華 二壘

先發：楊志龍

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法