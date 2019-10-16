亞錦賽Live》林瀚左外野陽春砲！台灣13：0斯里蘭卡

第四局

4局上，林瀚一上來就敲出左外野全壘打，陽春砲助台灣隊再添一分，蕭帛庭敲出內野飛球遭接殺。

第三局

3局下，斯里蘭卡終於突破台灣隊先發陳柏毓封鎖，N.Munindralage敲出此役斯里蘭卡第一支安打，陳柏毓發生暴投，讓跑者推進上二壘，不過陳柏毓旋即回穩，用變化球K掉P.Perera，再用偏高的速球K掉G.Kankanamge，最後滾地球抓下最後一個出局數，漂亮化解危機。

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3局上，台灣攻勢再起，林瀚一上來就敲出左外野安打上壘，蕭帛庭大棒一揮，轟出右外野全壘打，兩分砲助台灣隊取得9：0領先。廖俊凱、陳瑞慕也連續敲出長打，台灣隊再添1分，戴如量又補上一壘安打，再帶1分打點，台灣隊取得11：0領先。



楊振裕敲出內野高飛球，不過斯里蘭卡投手在接球時卻又發生失誤，楊振裕也趁勢跑上二壘，陳偉志敲出右外野高飛犧牲打，再帶1分打點，台灣換上陳敏賜代打，不過敲出投手前滾地球遭刺殺，形成第三個出局數，不過這個半局台灣隊狂敲6安，以12：0領先斯里蘭卡。

第二局

2局下，陳柏毓持續展現壓制力，先用滾地球解決兩名打者，再讓D.Mudiyanselage輝棒落空吞K，再度演出三上三下。

2局上，姜建銘一上來就敲出直擊右外野全壘打牆的深遠安打，一口氣衝上三壘，老將林瀚則獲得觸身球保送，隨後再盜上二壘，蕭帛庭敲出一壘方向滾地球遭刺殺，不過三壘上的姜建銘趁勢回本壘拿下台灣隊破蛋分，林瀚也推進上三壘。

下棒廖俊凱延續攻勢也敲出安打，送回台灣隊第2分，陳瑞慕敲出滾地球造成斯里蘭卡守備失誤上壘，戴如量敲出三壘方向滾地球，三壘手傳一壘卻又再度失誤，讓台灣隊再添一分，蔡智榆高飛犧牲打，楊振裕再補上深遠三壘安打，2分進帳，台灣隊5：0遙遙領先。

陳偉志在2好2壞時，轟出右外野全壘打，幫助台灣隊再添2分，斯里蘭卡趕緊更換投手，單局第2次上來打擊的姜建銘敲出飛球形成第三個出局數，不過靠著陳偉志的兩分砲，台灣隊取得7：0領先。

第一局

1局下，台灣隊先發陳柏毓，一上來就投得虎虎生風，連續解決3名斯里蘭卡打者，飆出三上三下。

陳柏毓。（記者林正堃攝）

1局上，面對斯里蘭卡先發K.Gidara，台灣隊積極進攻，不過蔡智榆、楊振裕都敲出滾地球遭刺殺，陳偉志則是揮棒落空，形成3出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕第29屆亞洲棒球錦標賽，台灣隊今晚6點半要在預賽最終戰遇上斯里蘭卡隊（緯來育樂台現場直播），派出U18世界盃台灣隊王牌陳柏毓擔任先發，姜建銘先發第4棒，亞錦賽4朝元老林瀚擔任擔任第5棒。

台灣隊先發陣容

1.中外 蔡智榆

2.右外 楊振裕

3.三壘 陳偉志

4.指定 姜建銘

5.一壘 林瀚

6.二壘 蕭帛庭

7.游擊 廖俊凱

8.捕手 陳瑞慕

9.左外 戴如量

先發：陳柏毓

蔡智榆今擔任開路先鋒。（記者林正堃攝）

未先發的林子偉 、張進德與張育成賽前調整。（記者林正堃攝）

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