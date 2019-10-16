晴時多雲

亞錦賽Live》林瀚左外野陽春砲！台灣13：0斯里蘭卡

2019/10/16 19:43

第四局

4局上，林瀚一上來就敲出左外野全壘打，陽春砲助台灣隊再添一分，蕭帛庭敲出內野飛球遭接殺。

第三局

3局下，斯里蘭卡終於突破台灣隊先發陳柏毓封鎖，N.Munindralage敲出此役斯里蘭卡第一支安打，陳柏毓發生暴投，讓跑者推進上二壘，不過陳柏毓旋即回穩，用變化球K掉P.Perera，再用偏高的速球K掉G.Kankanamge，最後滾地球抓下最後一個出局數，漂亮化解危機。

3局上，台灣攻勢再起，林瀚一上來就敲出左外野安打上壘，蕭帛庭大棒一揮，轟出右外野全壘打，兩分砲助台灣隊取得9：0領先廖俊凱、陳瑞慕也連續敲出長打，台灣隊再添1分，戴如量又補上一壘安打，再帶1分打點，台灣隊取得11：0領先。

楊振裕敲出內野高飛球，不過斯里蘭卡投手在接球時卻又發生失誤，楊振裕也趁勢跑上二壘，陳偉志敲出右外野高飛犧牲打，再帶1分打點，台灣換上陳敏賜代打，不過敲出投手前滾地球遭刺殺，形成第三個出局數，不過這個半局台灣隊狂敲6安，以12：0領先斯里蘭卡

第二局

2局下，陳柏毓持續展現壓制力，先用滾地球解決兩名打者，再讓D.Mudiyanselage輝棒落空吞K，再度演出三上三下。

2局上，姜建銘一上來就敲出直擊右外野全壘打牆的深遠安打，一口氣衝上三壘，老將林瀚則獲得觸身球保送，隨後再盜上二壘，蕭帛庭敲出一壘方向滾地球遭刺殺，不過三壘上的姜建銘趁勢回本壘拿下台灣隊破蛋分林瀚也推進上三壘。

下棒廖俊凱延續攻勢也敲出安打，送回台灣隊第2分，陳瑞慕敲出滾地球造成斯里蘭卡守備失誤上壘，戴如量敲出三壘方向滾地球，三壘手傳一壘卻又再度失誤，讓台灣隊再添一分，蔡智榆高飛犧牲打，楊振裕再補上深遠三壘安打，2分進帳，台灣隊5：0遙遙領先

陳偉志在2好2壞時，轟出右外野全壘打，幫助台灣隊再添2分，斯里蘭卡趕緊更換投手，單局第2次上來打擊的姜建銘敲出飛球形成第三個出局數，不過靠著陳偉志的兩分砲，台灣隊取得7：0領先

第一局

1局下，台灣隊先發陳柏毓，一上來就投得虎虎生風，連續解決3名斯里蘭卡打者，飆出三上三下。

陳柏毓。（記者林正堃攝）

1局上，面對斯里蘭卡先發K.Gidara，台灣隊積極進攻，不過蔡智榆、楊振裕都敲出滾地球遭刺殺，陳偉志則是揮棒落空，形成3出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕第29屆亞洲棒球錦標賽，台灣隊今晚6點半要在預賽最終戰遇上斯里蘭卡隊（緯來育樂台現場直播），派出U18世界盃台灣隊王牌陳柏毓擔任先發，姜建銘先發第4棒，亞錦賽4朝元老林瀚擔任擔任第5棒。

台灣隊先發陣容

1.中外 蔡智榆
2.右外 楊振裕
3.三壘 陳偉志
4.指定 姜建銘
5.一壘 林瀚
6.二壘 蕭帛庭
7.游擊 廖俊凱
8.捕手 陳瑞慕
9.左外 戴如量

先發：陳柏

蔡智榆今擔任開路先鋒。（記者林正堃攝）

未先發的林子偉 、張進德與張育成賽前調整。（記者林正堃攝）

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