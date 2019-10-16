丹麥賽》球后戴資穎尋求衛冕首戰 直落2擊敗泰國金達蓬

戴資穎直落二晉級。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日在超級750系列丹麥羽球公開賽女單首輪上陣，以21：15、21：9拍落世界排名25泰國好手金達蓬，成功闖入16強，衛冕之路獲得好的開始。

戴資穎在9月超級1000的中國羽球公開賽斬獲亞軍，以9萬3045分生涯三度登上世界球后寶座，而過去幾週國際羽壇無大賽，她將生涯當球后的週數累積至141週，繼續堆高「小戴障礙」。

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戴資穎是去年丹麥賽冠軍，這次將尋求連霸，並力保世界排名積分。她過去8度交手金達蓬，取得7勝1敗，不過近一次於2017年印尼公開賽過招，由金達蓬鏖戰3局獲勝，終結對戰7連敗。

戴資穎開局連續用高質量網前小球，使對手連續回球掛網，取得5：2領先，但金達蓬還以顏色，一度拿到10：8，而小戴技高一籌在技術暫停拿到11：10優勢。戴資穎、金達蓬在下半局依舊你來我往，而小戴在15：15時，一股作氣連下6分，成功先馳得點。

戴資穎次局先丟失1分後，隨即連拿7分，成功擴大優勢，在技術暫停以11：5領先對手。小戴在下半局穩札穩打，未給金達蓬太多反擊機會，以直落2晉級。

戴資穎16強對手將是世界排名第9華裔加拿大的李文珊、世界排名43華裔德國的李怡逢之間的勝方。

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