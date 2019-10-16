丹麥賽》台灣一哥周天成3局力退中國陸光祖 勇闖男單16強

周天成。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今日在超級750系列丹麥羽球公開賽男單首輪，以21：13、17：21、21：17艱辛擊敗世界排名20中國選手陸光祖，晉級16強，下戰和印尼選手雷斯塔維托爭取8強資格。

周天成本季共斬獲3座冠軍、1座亞軍，而他去年在丹麥賽一路打入決賽，才不敵世界球王桃田賢斗，屈居亞軍。

請繼續往下閱讀...

周天成本屆有保分壓力，今日面對初次交手的陸光祖，小天一度落後3分，但很快就回穩，從5：8先回敬一波6：1攻勢，下半局更是勇猛無比，共打出10：4的強攻，成功先馳得點。

周天成次局在6：7落後卻無法急起直追，反被對手以6：0攻勢擴大領先，他後段雖追至17：20，仍把該局讓出，只能在決勝局決分勝負。小天第3局克服開局小幅落後的劣勢，在3：5落後之際一舉連下5分，成功打下贏球基礎，力退陸光祖取得晉級。

世界排名26的雷斯塔維托首輪以21：15、21：15拍落世界排名第10的香港一哥伍家朗，終結對戰2連敗。周天成生涯2度對戰雷斯塔維托皆在今年，分別是台北公開賽3局險勝及南韓公開賽直落2獲勝，小天雖取得全勝，但雷斯塔維托首戰展現出色狀況，依舊得謹慎小心應付。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法