丹麥羽賽3局惜敗 王子維首輪止步

〔中央社〕台灣「羽球王子」王子維今天在丹麥羽球公開賽決勝局狂追7分，仍未能逆轉戰局，最終以21比13、18比21、18比21不敵泰國選手柯實，首輪止步。

2019丹麥羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，今年在奧登斯舉行，今天進入第2天賽程，共有6組台將登場，包括世界球后戴資穎、台灣羽球一哥周天成都過關。

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世界排名第24的王子維首輪迎戰泰國選手柯實（Khosit Phetpradab），過去5度過招，王子維以2勝3敗略居下風，但近期苦吞對戰3連敗，前一次拿下勝利，得追溯至2016年2月。

王子維今天開賽迅速進入狀況，帶著11比7領先進入技術暫停，隨後拉出5比0攻勢，對手無力抵抗，王子維以21比13收下首局。

雙方次局互有領先，王子維未能把握機會，以18比21讓出。

士氣遭到重挫的王子維，決勝局一度以10比17落後，隨後及時回神，狂追7分，一舉扳平戰局，但後續未能再下一城，最終以18比21吞敗。

世界排名第9的台灣男雙組合王齊麟與李洋，首輪出戰中國的黃凱祥與劉成，首局戰況激烈，雙方18度戰成平手，「麟洋配」關鍵時刻連拿2分，以21比19驚險搶下。

王齊麟與李洋延續首局氣勢，第2局一路領先，並以21比12獲勝，輕鬆闖進16強。

另外，今天兩組台灣女雙組合包括程琪雅與李芷蓁、許雅晴與胡綾芳都以直落二吞敗，無緣16強。（編輯：徐崇哲）

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