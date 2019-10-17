丹麥賽》台灣5組人馬晉級 戴資穎今晚出賽、周天成下午先登場

戴資穎。（資料照，勝利提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級750系列丹麥羽球公開賽第2天賽事於今日凌晨落幕，台灣共5組人馬取得晉級，世界球后戴資穎預計今晚9點提拍上陣，台灣一哥周天成則是下午5點30分出場拚8強。

戴資穎16強對手是世界排名第9華裔加拿大的李文珊，她首戰以21：10、21：15解決世界排名43華裔德國李怡逢。小戴過去8度對戰李文珊，共取6勝2敗優勢，但雙方前一次在7月日本公開賽8強過招，戴資穎卻浪費決勝局1個賽末點，遭李文珊逆轉。

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周天成16強對手是世界排名26的印尼好手雷斯塔維托，他首輪展現絕佳狀況，以21：15、21：15拍落世界排名第10香港一哥伍家朗，終結對戰2連敗。小天近期與雷斯塔維托十分有緣，從台北公開賽、南韓公開賽連續交手，小天取對戰2連勝。

周天成（資料照，記者林正堃攝）

台灣第1男雙、世界排名第9的「麟洋配」李洋／王齊麟次輪將遭遇世界排名第4的日本組合嘉村健士／園田啟悟，雙方過去僅1次交手紀錄，在今年7月的日本公開賽，麟洋配以直落2落敗。另一組男雙為世界排名20的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，16強對手是世界排名25印尼組合納亞卡／尤蘇夫，兩組人馬共2次過招，各取1勝。

李洋／王齊麟。（資料照，羽球協會提供）

混雙方面，臨時接獲參賽通知的世界排名32王齊麟／程琪雅將在下午3點打頭陣出賽，對手是法國世界排名23的法國組合吉爾凱（Thom Gicquel）／德兒呂（Delphine Delrue）。

王齊麟／程琪雅。（資料照，記者粘藐云攝）

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