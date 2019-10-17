美聯冠軍賽第4戰因雨延賽 太空人洋基調度洗牌

〔中央社〕美國職棒大聯盟美聯冠軍系列賽第4戰原訂今晚在紐約開打，但因預報顯示天候不佳，聯盟決定第4、5戰各順延一天，這場雨也打亂休士頓太空人與紐約洋基隊的投手調度。

太空人昨晚在柯爾（Gerrit Cole）7局無失分好投領軍下，4比1擊敗洋基，在7戰4勝制的系列賽取得2比1領先。今晚賽事因雨延至美東時間17日晚間8時8分（台北時間18日上午8時8分）開打，第5戰順延至18日晚間7時8分。

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洋基如能避免主場3連敗，系列賽戰線將拉回休士頓，第6、7戰依舊安排在19、20日進行。拿下美國聯盟冠軍的球隊，將於22日在主場迎戰首度闖進世界大賽的華盛頓國民隊。

紐約這場下半天開始下的雨除了打亂賽程，兩隊投手調度也因意外休兵一天而洗牌。

太空人與洋基都欠缺強力第4號先發投手，兩隊原先都規劃第4戰以牛棚投手先發打車輪戰。確定延賽後，太空人宣布第4戰將派出系列賽首戰掛帥的葛蘭基（Zack Greinke）先發。

太空人季中從亞利桑那響尾蛇換來2009年拿下美聯賽揚獎的葛蘭基，與柯爾、魏蘭德（Justin Verlander）組成三巨投。但葛蘭基今年季後賽兩場先發表現欠佳，12日美聯冠軍系列賽首戰主投6局被敲兩發全壘打，失3分，苦吞敗投。

如今，洋基再輸一場就無路可退，第4戰可能將擅投季後賽的田中將大推上火線。田中12日主投6局僅用68球，被敲一支安打，無失分，是洋基7比0拿下系列賽首勝的重要功臣。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨天賽後未把話說死，僅說第4戰若因雨延賽，田中將大休息4天後掛帥先發「機會很大」，但教練團要再討論才能確定。

至於第5戰，太空人確定將派出本季美聯賽揚獎熱門人選魏蘭德先發。洋基尚未公布名單，第2戰掛帥先發的左投派克斯頓（James Paxton）是可能人選。（編輯：林治平）

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