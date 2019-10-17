12強》吉總辭退美國隊教練 前洋基世界大賽MVP接帥位

前洋基隊總教頭吉拉迪辭去12強美國隊總教練一職。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕即將在年底舉行的世界12強棒球賽，美國隊總教練吉拉迪（Joe Girardi）傳出可能在下個賽季重執大聯盟教鞭，因此選擇辭退總教練一職，改由前洋基隊世界大賽MVP、2012年美國隊U18金牌教練波西厄斯（Scott Brosius）擔任。

根據美媒報導指出，吉拉迪因為在下個賽季有望重新成為大聯盟球隊的教練，打算專心評估對自己最好的機會，因此決定辭去美國隊總教練。

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美國隊隨後宣佈改由波西厄斯擔任12強美國隊的總教練，波西厄斯是洋基隊1998至2000年三連霸時期的三壘手，並在1998年的世界大賽拿下MVP。

波西厄斯（右）是洋基隊三連霸成員之一，更是1998年世界大賽MVP，更曾帶領美國隊拿下U18金牌。（資料照，美聯社）

波西厄斯曾在2012年率領美國U18代表隊，在南韓於冠軍賽以6：2擊敗加拿大奪下世界冠軍。波西厄斯在得知自己將再次帶領美國隊後表示，這不僅是自己的榮耀，所有被選中的球員都將得到更進階的訓練方式以及科技的協助，除了拿下金牌的目標外，美國隊還想要讓這些球員成為更好的大學生以及職業球員。

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