MLB》太空人偷暗號舉動傳惹惱洋基 田中將大早有防備

田中將大。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人球隊擅長偷暗號、或是破解投手的動作時有所聞，這次美國聯盟冠軍賽，傳出洋基隊不滿太空人在休息室吹口哨，認為這舉動和偷暗號有關。洋基日籍投手田中將大也表示，早有聽說此事，因此有讓暗號變得更複雜。

《紐約郵報》報導，根據一名知情人士透露，美聯冠軍賽首戰中，太空人休息區不斷傳出口哨聲，這舉動惹惱洋基教練團，認為這是長期以來太空人被懷疑在主場使用偷暗號計畫的一部分。

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美聯西區球隊一名工作人員表示，吹口哨是太空人在自家主場美粒果棒球場（Minute Maid Park）傳達暗號的一種方式，「我不覺得這是秘密。」該人士指出，聽說太空人在球場四周都裝滿攝影機，看看他們的主場戰績就知。

太空人主場戰績60勝21敗，是例行賽全聯盟最佳。到了今年季後賽，太空人在主場的戰績為4勝1敗；不過，太空人在例行賽客場戰績為47勝34敗，而在今年季後賽則是1勝2敗。

太空人在美聯分區賽第5戰擊敗光芒，就傳出破解葛雷斯諾（Tyler Glasnow）的動作，讓他們首局就打下4分，當時就被懷疑有偷暗號的舉動。

洋基隊為了防範對手，美聯冠軍賽首戰田中將大在壘上無人投球時，讓桑契斯（Gary Sanchez）打出多重複雜的暗號，洋基首戰也以7：0贏球。

「我們都知道（偷暗號）的事情。」田中將大在美聯冠軍賽第二戰前受訪時說，「他們在這方面做得很好，此外他們真的打出高水準的比賽。」

田中將大在美聯冠軍賽首戰面對太空人，繳出6局無失分好投，僅被敲1安。田中將大也用一些預防措施來防範對手，「我們試著讓暗號更複雜，讓對手不容易破解。」

田中將大。（資料照，法新社）

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