MLB》生涯季後賽防禦率1.32怎解？ 太空人對田中將大有對策

洋基明推田中將大先發，重演G1對戰組合。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰G4因雨延至明天，兩隊先發都是休四天登板，太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）指出，自家投手葛蘭基（Zack Greinke）能否提升投球效率將是關鍵所在，打線對生涯季後賽防禦率僅1.32的田中將大，也有作戰策略。

今天延賽讓兩隊多休1天，太空人總教練辛奇決定G4由充分休息的葛蘭基先發，G5則交給韋蘭德（Justin Verlander），兩人都是休4天登板，總教練表示明天就是葛蘭基正常輪休的出賽日，不管第幾戰就是由他先發，「推出我們最棒的投手，當然是越快越好，這是個容易的決定。」

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總教練辛奇認為，葛蘭基的投球效率永遠是關鍵所在，只要能維持投球機制、時間和出手，他就是全隊最棒的投手，「當他能投出想要的球，就真的很難打，從他過去至今投得這麼好就能看出來，一切都來自他的投球效率。」

而談到明天的對手田中將大，太空人總教練則說，他希望明天打線能用更謹慎的方式應對田中將大，指出田中將大不會投太多直球，倚重快速指叉球和滑球，控球相當精準，能把壞球投得像好球，引誘打者出棒。「他讓我們追打很多球，而且每次碰到大場面，他就是有辦法自己把球賽慢下來。」

葛蘭基正常休4天登板。（資料照，法新社）

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