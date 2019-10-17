MLB》首戰6局68球無失分退場 田中將大明有望拉長局數

田中將大明在主場先發。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰G4延至明天開打，田中將大將依正常輪值出賽，休滿4天再登板，總教練布恩（Aaron Boone）表示因雨多休1天，接下來兩天的比賽若進展順利，會讓先發投手多投一些局數，包括G5先發派克斯頓（James Paxton）。

田中將大首戰作客太空人先發6局無失分，只被敲1支安打，僅用68球就退場，成為大聯盟季後賽史上第一位，先發至少6局無失分、用球數低於70球被換下場的美聯投手，明天回到主場登板，田中將大有機會拉長局數。

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由於因雨延賽的關係，讓球隊多休一天，田中將大也得以按正常輪值節奏，休滿4天再出賽，總教練布恩表示，他很樂意讓先發投長一些，「我們會讓我們的先發投手多投幾局，這是無庸置疑的，田中將大G1先發真的很棒，幫我們投了6局，接下來2天由他跟派克斯頓主投，如果一切順利，我們會需要他們幫忙多投一點。」

總教練布恩表示，球隊確實是相當倚重牛棚，強調牛棚仍會是系列賽的重要關鍵，但也會看狀況讓先發多幫忙，「如果我們要贏下這個系列賽，牛棚仍然扮演一個重大的角色，但我們也會讓我們的先發投手們，能夠投得長一點。」

田中將大季後賽表現出色。（資料照，法新社）

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