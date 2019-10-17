NBA》籃網射手談莫雷挺港風波 超神回覆讓網友笑瘋

哈里斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近日休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特上挺香港的風波持續嚴超，幾乎每個球員都會被問到相關的話題，籃網隊射手J.哈里斯（Joe Harris）面對這個提問的回答不僅完美避開政治因素，還讓許多人都莞爾一笑。

《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）在推特上透露，哈里斯在被問到莫雷挺港的相關問題時回答，他自己不太關心莫雷的推特會影響到他的財務問題。他說道：「我打一場比賽已經得到太多錢了，所以我不是很擔心。」

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哈里斯也提到自己去上海後，整隊與老闆蔡崇信一同吃飯，在莫雷發出推特後，蔡崇信在第一時間就撰寫長文回應，他也在飯局時要籃網的球員去讀他的文章。不過哈里斯並未針對此事多加著墨。

上個賽季哈里斯與籃網隊簽下了一張2年1600萬美元的合約。他在去年打出亮眼的成績，出賽76場比賽都是先發，平均可以攻進13.7分3.8籃板與2.4助攻，三分球命中率高達4成74，一共投進183記三分，同時他也是去年明星賽的三分球大賽冠軍。

哈里斯的「神回應」也讓網友都大讚他的幽默感，直言「這世界上需要多一點哈里斯，少一點詹姆斯（Lebron James）。」、「哇，終於有NBA球員在這個月說了一些很聰明的話了。」

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