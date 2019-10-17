MLB》桑契斯打擊陷低潮、蹲捕功力遭質疑 洋基教頭力挺他

洋基捕手桑契斯的蹲捕功力，受到外界質疑。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽，洋基目前處於1：2的落後，強打捕手桑契斯（Gary Sanchez）除了在季後賽打擊疲軟外，蹲捕能力也遭到質疑。洋基總教練布恩（Aaron Boone）則力挺子弟兵，更認為桑契斯的蹲捕功力很優異。

桑契斯今年在季後賽共21打數僅2安，打擊率只有0.095。而昨天美聯冠軍賽第三戰，桑契斯未能擋下後援投手布里頓（Zack Britton）的暴投球，讓球隊多掉1分。

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洋基捕手桑契斯的打擊陷入低潮。（資料照，法新社）

《美聯社》報導，布恩則是稱讚桑契斯的蹲捕功力，「從比賽計畫制定、配球的角度來看，他在本壘板後方的表現非常出色。」他指出，「擋下很多球的人，有許多94英哩的速球也無法擋下來，不可能總是擋下速球。」

今年來到洋基的後援投手奧塔維諾（Adam Ottavino）表示，對於桑契斯的本壘板後方的表現印象深刻，「我聽過他接捕的事情，我認為他一整年都表現很棒。」

布里頓則說，「即便是去年，我仍然感到驚訝。」他指出，「聽過很多有關他的負面事情，但我沒有發現這些是真的，我認為他真的是很好的捕手，配球上也有很棒的感覺。」

洋基總教練布恩。（資料照，美聯社）

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