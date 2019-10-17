MLB》從不死鳥成落湯雞 紅雀打者締造史上最爛紀錄

歐蘇納昨日單場吞下3K，系列賽打擊率.188。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟的國聯冠軍正式出爐，落敗的紅雀隊不僅無法再創「不死鳥」傳奇，更在這次4場遭橫掃的國聯冠軍賽中，創下難堪的打擊紀錄。

紅雀隊在這次4戰全負的比賽當中，總共只拿下了6分，紅雀隊打者在這4戰當中合計打擊率僅有1成30，這個打擊率僅比今年賽季所有投手的打擊率平均要來得好，本賽季所有投手的打擊率為1成28。

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不僅如此，紅雀隊打者這4戰下來的打擊三圍是.130/.195/.179，OPS（攻擊指數）僅0.374。這是分區冠軍賽史上最差的成績，歷史上第二差的OPS是1982年的勇士隊，當時他們的OPS僅有0.399，除了這兩隊以外，就再也沒有球隊的OPS低於0.4以下。

中心棒次高德史密特在這系列賽打擊率僅有.063。（資料照，法新社）

紅雀打者低落的打擊表現，絕大部分都與國民隊先發投手展現的壓制力有關，桑契斯 （Anibal Sanchez）首戰7.2局無安打，薛哲（Max Scherzer）在第二戰6局無安打，史崔斯柏格（Stephen Strasburg）與柯賓（Patrick Corbin）分別在第三、第四戰投出12次三振。

國民隊的4名先發投手，到了第4場比賽的第四局才因為莫里納（Yadier Molina）的陽春彈失掉第一分自責分，等於國民隊的4名先發投手在合計投了25.1局後，才失掉第一分自責分。

桑契斯首戰7.2局無安打，為國民隊的橫掃貢獻重要的一勝。（資料照，法新社）

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